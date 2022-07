Extraction 2: Joe Russo parla delle differenze con il primo film

Joe Russo ha parlato di Extraction 2, il film con Chris Hemsworth in uscita nel 2023, che è stato descritto come un qualcosa di diverso rispetto al primo capitolo.

Joe Russo, uno dei due fratelli Russo che hanno realizzato i film campioni d’incassi sugli Avengers, ha parlato di recente di Extraction 2, il nuovo film con Chris Hemsworth che dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming Netflix nel 2023, e di cui ha scritto la sceneggiatura. Russo ha elencato alcune differenze tra il primo ed il secondo lungometraggio.

Ecco le sue parole:

Un film grandioso, e veramente diverso rispetto al primo Extraction. Sotto un certo senso si tratta di un film a sé. C’è un differente colore schematico, è ambientato in una parte diversa del mondo, ed ha anche un tono diverso. Per noi è stato anche un modo diverso di approcciarci ad una storia serializzata, un qualcosa di inaspettato rispetto all’idea di fare un film che poi cambia rispetto a ciò che era stato fatto l’ultima volta. Chris Hemsworth è fantastico, ed è stato bellissimo girare. Siamo entusiasti all’idea di poterlo mostrare al pubblico.

Il film continuerà la storia di Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario delle operazioni segrete che, in Extraction ha il compito di salvare Ovi (Rudhraksh Jaiswal) dalle grinfie del rivale del padre. Diretto dallo stuntman di lunga data Sam Hargrave, e prodotto dai fratelli Russo, Extraction è stato un grande successo per Netflix, diventando il più grande debutto cinematografico originale del servizio di streaming, ed è stato considerato come uno dei suoi successi.