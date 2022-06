Tesla ha installato 800 Supercharger in tutta Europa. L’ultima è stata inaugurata in Francia

Tesla continua l'espansione della sua rete di stazioni per la ricarica Supercharger. In Europa la casa automobilistica ha installato la stazione Supercharger N.800.

Tesla continua l’espansione della sua rete di stazioni per la ricarica Supercharger. In Europa la casa automobilistica ha installato la stazione Supercharger numero 800, celebrando un importante traguardo.

L’ottocentesima stazione di ricarica si trova ad Avignone, in Francia, lungo una delle arterie più importanti della regione, ossia la strada statale che collega la città a Marsiglia.

L’area di ricarica include 28 postazioni, ed è quindi pensata per servire un elevato numero di automobilisti contemporaneamente. In media una stazione Tesla Supercharger include 11 stalli, mentre le prime stazioni aperte nel 2013 ne includevano 4. La stazione di Avignone, come detto, è considerata strategicamente importante da Tesla e si trova nei pressi di una strada estremamente trafficata.

Solamente due settimane fa, Tesla ha celebrato il traguardo delle 35.000 stazioni di ricarica attive in tutto il mondo. Il Supercharger N.35.000 è stato aperto a Wuhan, in Cina. Solamente durante l’ultima trimestrale, Tesla aveva dichiarato di avere 33.650 Supercherger attivi in tutto il mondo. In pochi mesi ne sono stati inaugurati altri 1.300.

Il primo Supercharger è stato installato a settembre del 2012. All’epoca Tesla era ancora poco più che una startup, con una capacità di produzione esigua. Poi nel 2018 Tesla ha tagliato il traguardo dei 10.000 Supercharger, per poi salire a quota 30.000 a fine 2021.