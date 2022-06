Samsung avvia la produzione dei chip con processo a 3nm

Dopo che si è parlato di come Samsung avrebbe iniziato la produzione dei chip a 3nm stando addirittura dietro al colosso TSMC, la compagnia ha avuto modo di confermare in via ufficiale il tutto, parlando quindi della novità in questione, come spiegato sulle pagine di Bloomberg e ripreso anche da The Verge, che ha approfondito la questione. Per quel che concerne TSMC invece, si parlerebbe di un inizio ancora lontano, fissato in ogni caso alla seconda metà del 2022.

Come spiegato il colosso punta a realizzare un processo il 45% maggiormente efficiente rispetto a quanto visto con i 5nm, con performance il 23% migliori e una superficie occupata minore del 16%, sperando che ci sia modo di creare in futuro una seconda generazione del processo a 3nm con consumi ridotti del 50%, dimensioni il 35% più contenute e performance il 30% migliorate. Si tratta di un annuncio pensato per combattere di sicuro quanto visto fino a questo momento grazie a TSMC, che come sappiano avrà modo di dedicarsi al tutto nel giro di qualche tempo.

Come spiegato dal colosso, il chip inizialmente verrà prodotto per performance elevate e applicazioni che richiedono pochi consumi, ma il tutto in futuro verrà inserito anche per quel che concerne il mondo mobile. Al momento, la produzione è iniziata in Corea del Sud a Hwaseong, prima che in futuro si passi anche a un’espansione verso Pyeongtaek, spiega Bloomberg. Per quel che concerne il Texas, in cui la compagnia dovrebbe avere modo di procedere col tutto, sembra che non ci sia modo di realizzare nulla fino al 2024.

Staremo a vedere come la situazione si evolverà nel giro di qualche tempo, in attesa che abbia modo di giungere anche una risposta direttamente da parte di TSMC in merito ai propri piani futuri.