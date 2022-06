Mr. & Mrs. Smith: Paul Dano, Michaela Coel e John Turturro nel cast

Per la produzione della serie TV di Prime Video su Mr. & Mrs. Smith sono stati aggiunti dei nuovi nomi al cast, con interpreti di un certo peso: stiamo parlando di Paul Dano, Michaela Coel e John Turturro. Due di questi attori provengono dall’esperienza sul set di The Batman, in cui hanno entrambi vestito i panni dei villain.

Il progetto di serie TV su Mr. and Mrs. Smith avrebbe dovuto avere come interpreti protagonisti Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge, ma quest’ultima è uscita fuori del progetto, venendo rimpiazzata da Maya Erskine.

Mentre John Turturro e Paul Dano hanno di recente partecipato a The Batman, Michaela Coel è nota per aver partecipato e realizzato la serie TV Chewing Gum, e per aver realizzato I May Destroy You, altro progetto premiato, che l’ha portata ad essere inserita tra le 100 persone più influenti al Mondo nel 2020 secondo il Times.

Nell’originale del 2005 diretto da Doug Liman gli interpreti di Mr. & Mrs. Smith furono Brad Pitt e Angelina Jolie. Dopo di loro non c’è stato più nessuno a prestare il proprio volto alla coppia di spie, anche se di un reboot si cominciò a parlare addirittura nel 2010.