iPad OLED sempre più vicini, stando a dei report

Si parla ormai da tempo di una rivoluzione per quel che concerne il campo degli iPad, visto che i dispositivi non hanno ancora visto dalla propria parte uno schermo OLED, pensato per essere il migliore in termini di contrasti, livelli di nero e riproduzione dei colori fedeli, con novità in tal senso che potrebbero arrivare nel giro di non troppo tempo. A quanto pare infatti, sia LG che Samsung sono già pronte a fornire al colosso di Cupertino gli schermi degli iPad OLED, i primi del colosso, che dovrebbero essere modelli da 11 e da 12,9 pollici.

Un report di The Elec ha spiegato il fatto che Samsung Display sarebbe in grado probabilmente di produrre in massa i pannelli OLED di generazione 8.5 per gli iPad di seconda generazione entro la fine del 2024, seppur non è detto che sia proprio la compagnia sudcoreana a farsi carico di questo compito, con una decisione alquanto vicina che potrebbe giungere entro la fine del mese di luglio 2022.

Il tutto non è in contrasto con quanto anticipato fino a questo momento, e si parla della possibilità che Apple abbia anche modo di sfruttare questo tipo di tecnologia della generazione 8.5 per un numero sempre maggiore di dispositivi, con gli iPad che sarebbero in ogni caso i primi a ricevere un aggiornamento di questo tipo nel campo dell’hardware, con grossi miglioramenti anche per il campo della grafica.

Anche l’analista Ross Young ha confermato il fatto che Apple si sta interessando al mondo degli OLED anche all’infuori del campo degli iPhone, seppur non ci siano ancora novità in tal senso ufficiai e la compagnia non abbia commentato in alcun modo la cosa, sperando che nel giro di qualche tempo ci sia modo di annunciare i prossimi dispositivi.