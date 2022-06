Epic Games Store: svelati i giochi gratis del 7 luglio 2022

Dopo aver reso disponibili per il download gratuito i titoli di giovedì 30 giugno, Epic Games Store ha annunciato anche i giochi gratis del 7 luglio 2022. I titoli saranno disponibili gratuitamente sullo store come sempre per una settimana e quindi fino al 14 luglio. Ecco la lista dei titoli gratis in arrivo la prossima settimana su Epic Games Store:

Killing Floor 2

Ancient Enemy

Killing Floor 2 è un FPS cooperativo con “i giocatori che si calano nell’Europa continentale, invasa da orrendi cloni assetati di sangue chiamati Zed, creati dai malvagi componenti della Horzine Corporation. Modalità cooperativa a 6 giocatori e modalità a 12 giocatori VS caos ammazza-Zed”

Ancient Enemy, invece, è un gioco di carte strategico ambientato in un mondo in rovina dove le forze del male hanno già trionfato. La descrizione ufficiale recita:

Affronta un’orda di nemici mortali, ognuno dei quali emerge da un mondo dove il male ha già trionfato. Non dovrai soltanto resistere, ma anche ricostruire i tuoi poteri per sgominare il male e combattere un ultimo duello contro la tua nemesi mostruosa!

Viaggia attraverso un paesaggio devastato con dozzine di livelli ricchi di atmosfera, attingi al potere dalla Terra e lotta per l’anima stessa del mondo. Metti alla prova le tue abilità contro una serie di nemici in combattimenti a turni unici in stile solitario!

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store accedendo all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completata questa operazione, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.