Epic Games Store: giochi gratis del 30 giugno 2022 disponibili da ora

Epic Games Store ha reso disponibili per il download i giochi gratuiti di oggi, 30 giugno 2022, mettendo a disposizione degli utenti ben tre titoli in regalo. I giochi saranno disponibili gratuitamente fino al 7 luglio. Ecco la lista completa dei titoli in regalo oggi su Epic Games Store:

Hood: Outlaws & Legends

Geneforge 1 – Mutagen

Iratus: Lord of the Dead

Hood: Outlaws & Legends è un PvPvE che unisce combattimenti, furtività e strategia. Il giocatore dovrà formare una squadra di fuorilegge per rubare i tesori a un governo oppressivo conosciuto come The State, in una rivisitazione cruda e oscura della leggenda di Robin Hood

Geneforge 1 – Mutagen è un RPG ambientato in un mondo alieno. “Usa la battaglia o l’astuzia per cambiare il mondo, al comando del tuo esercito di mostri mutanti personalizzati. Tantissime abilità, tesori, fazioni e creazioni. Libertà senza eguali e rigiocabilità di una storia epica” recita la sinossi ufficiale.

Iratus: Lord of the Dead è un RPG tattico ambientato in un universo fantasy oscuro. Nel gioco dovremo condurre un esercito di non morti per aiutare un negromante infuriato a raggiungere la superficie e portare il sonno eterno nei reami dei mortali.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store accedendo all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completata questa operazione, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.