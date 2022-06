Cuphead: The Delicious Last Course, trailer di lancio per l’atteso DLC

Vediamo il trailer di lancio di Cuphead: The Delicious Last Course, l'atteso DLC disponibile per PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch.

Cuphead: The Delicious Last Course, il DLC dell’acclamato run’n’gun di Studios MDHR, è disponibile da oggi per PC, console Xbox, PlayStation e Nintendo Switch. Vediamo lo splendido trailer di lancio che annuncia finalmente la disponibilità del gioco.

Vi ricordiamo che Cuphead. The Delicious Last Course introduce nell’avventura un nuovo personaggio giocabile, Ms. Chalice che accompagnerà Cuphead e Mugman in un’avventura inedita ambientata su un’isola tutta nuova, Isola Calamaio. Oltre alla presenza di un nuovo personaggio, The Delicious Last Course potrà contare sulla presenza di nuove armi, nuovi potenziamenti e avvincenti boss da affrontare.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Un’altra porzione di azione classica di Cuphead ti aspetta in Cuphead – The Delicious Last Course! I fratelli Cuphead e Mugman si uniscono all’intelligente e avventurosa signora Chalice per un’avventura spassosa su un’isola Inkwell mai scoperta prima! Con l’aiuto di nuove armi, incantesimi magici e le abilità uniche di Ms. Chalice, i giocatori affronteranno un nuovo cast di temibili boss per aiutare l’allegro Chef Saltbaker nella sfida finale di Cuphead!