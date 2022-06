Apartment 7A: il film sarà un prequel di Rosemary’s Baby

30—Giu—2022 / 11:38 AM

Paramount ha annunciato qualche tempo fa la produzione del thriller Apartment 7A, di cui non erano stati rivelati dei dettagli, ma, grazie a Bloody Disgusting, è stato riportato che il film sarà un prequel di Rosemary’s Baby.

Secondo quanto riferito dal sito, la storia di Apartment 7A si dovrebbe concentrare sulla donna che è morta al di fuori dell’appartamento in cui Rosemary è andata ad abitare, un particolare presente in una scena del film. Il progetto è prodotto da Platinum Dunes (La Notte del Giudizio, Non Aprite Quella Porta, Venerdì 13) e dal regista e interprete di A Quiet Place, John Krasinski.

Nel cast di Apartment 7A sono accreditati come interpreti Julia Garner, Dianne Wiest e Kevin McNally, con la regia di Natalie Erika James.

Ricordiamo che il film originale fu realizzato da Roman Polanski ne 1968, ed ebbe come protagonista Mia Farrow nei panni del personaggio che si ritrovò a portare in grembo l’incarnazione del diavolo. Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Ira Levin, scritto nel 1967.

Dopo il successo del primo lungometraggio venne realizzato un sequel nel 1976, intitolato Look What’s Happened to Rosemary’s Baby. Si trattò di una produzione televisiva, a cui seguì nel 2014 un altro adattamento in miniserie TV.

