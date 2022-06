Ticket To Paradise: trailer del film con George Clooney e Julia Roberts

È previsto per ottobre il debutto del nuovo film di Ol Parker con l'accoppiata d'oro George Clooney e Julia Roberts: ecco il trailer ufficiale di Ticket To Paradise.

I premi Oscar George Clooney e Julia Roberts tornano sul grande schermo con Ticket To Paradise, una commedia romantica che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci: ecco il trailer del film di Ol Parker, in arrivo nelle sale italiane il 6 ottobre.

Clooney e Roberts si calano nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Prodotto da Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films, Ticket to Paradise è

Diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo, sceneggiatore dei film Marigold Hotel) dalla sua sceneggiatura con Daniel Pipski, Ticket to Paradise è prodotto da Tim Bevan (L’ora più buia, The Danish Girl) e Eric Fellner (La teoria del tutto, Les Misérables) per Working Title, da Sarah Harvey (Marigold Hotel, co-produttrice di In Bruges – La coscienza dell’assassino), da Deborah Balderstone (Palm Beach, Gone), da George Clooney e del premio Oscar Grant Heslov (Argo, The Midnight Sky) per Smokehouse Pictures e da Julia Roberts e Lisa Roberts Gillan e Marisa Yeres Gill (entrambe co-produttrici della serie Homecoming) per Red Om Films.

