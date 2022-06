The Electric State: il prossimo film dei fratelli Russo passa a Netflix

I fratelli Russo, alla vigilia del lancio di The Gray Man, si lanciano già in una nuova avventura, sebbene sia un progetto annunciato da diverso tempo: parliamo di The Electric State, che alla fine del 2020 era stato annunciato come produzione Universal Pictures ma, ora, passa invece a Netflix, che vorrebbe farne un prodotto di punta con Millie Bobby Brown protagonista.

Millie Bobby Brown will star in The Electric State, a sci-fi movie directed by The @Russo_Brothers. Set in a retro-futuristic past, it follows an orphaned teen (Brown) as she traverses the American West with a robot and an eccentric drifter in search of her younger brother. pic.twitter.com/A9mqvGowax — Netflix (@netflix) June 28, 2022

Basato su Tales from the Loop di Simon Stålenhag, il film sarà scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, gli sceneggiatori che hanno collaborato con i fratelli Russo in Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

Il romanzo è una visione apocalittica della metà degli anni ’90 reimmaginata nel West americano, con straordinarie opere d’arte visive. Ambientato in un futuro alternativo, racconta la storia di un’adolescente (Millie Bobby Brown) che si rende conto che il bizzarro, ma a suo modo dolce, robot con cui entra in contatto le è stato inviato dal fratello misteriosamente scomparso…

I Russo, attualmente, sono impegnati nella promozione di The Gray Man, ma dovrebbero cominciare a lavorare stabilmente sul nuovo progetto già da quest’anno, compatibilmente agli impegni della protagonista, che quest’anno ha sia il lancio, in questi giorni, della quarta stagione di Stranger Things che il secondo film di Enola Holmes.

