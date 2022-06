PlayStation Store: al via gli sconti Fanta-scienza con offerte fino al 75% per PS4 e PS5

Iniziano oggi su PlayStation Store gli sconti Fanta-scienza con tantissimi titoli legati all’universo della fantascienza per PS4 e PS5 in offerta. La lista dei titoli in offerta include diversi titoli in sconto fino al 75% come Marvel’s Guardian of The Galaxy, Mass Effect Andromeda, Control, Detroit: Become Human, Bioshock Remastered e tantissimi altri. Di seguito una selezione delle offerte più interessanti:

Mass Effect Andromeda: Edizione Recluta Deluxe a 13,99 euro – sconto del 65%;

a 13,99 euro – sconto del 65%; Marvel’s Guardians of the Galaxy: Edizione Deluxe Digitale per PS4 e PS5 a 39,99 euro – sconto del 50%;

a 39,99 euro – sconto del 50%; Control a 8,99 euro – sconto del 70%;

a 8,99 euro – sconto del 70%; Control Season Pass a 5,99 euro – sconto del 60%;

a 13,99 euro – sconto del 65%; Life is Strange: True Colors Deluxe Edition per PS4 e PS5 a 34,99 euro – sconto del 50%;

a 13,99 euro – sconto del 65%; Detroit: Become Human a 14,99 euro – sconto del 50%;

a 14,99 euro – sconto del 50%; Mirror’s Edge Catalyst a 6,99 euro – sconto del 65%;

a 14,99 euro – sconto del 50%; XCOM 2 Collection : a 8,99 euro – sconto del 90%;

: a 8,99 euro – sconto del 90%; Bioshock Remastered a 9,99 euro – sconto del 50%;

a 9,99 euro – sconto del 50%; Triple Bundle EA Star Wars a 29,69 euro – sconto del 67%

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei giochi attualmente disponibili in offerta, potete consultare la lista completa che conta più di 170 titoli a questo indirizzo.Gli sconti Fanta-scienza si aggiungono alle altre offerte attualmente in corso, tra cui le Offerte di Metà anno, valide fino al 7 luglio 2022 e gli sconti sali di livello.