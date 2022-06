Men: red band trailer dell’horror di Alex Garland dal 25 agosto nei cinema

Men, il nuovo horror di Alex Garland, nel nostro paese arriverà il 25 agosto, ma negli States è già disponibile in Home Video: in occasione del lancio della versione Blu-ray e DVD Lionsgate ne approfitta per pubblicare un nuovo trailer di tipo red band, ovvero senza remore per quanto riguarda le tematiche e le immagini “forti”.

Questa la sinossi della pellicola:

Harper (Jessie Buckley) è una giovane donna sconvolta da una terribile tragedia. Per cercare un po’ di pace Harper si rifugia nella splendida e verdeggiante campagna inglese ma qualcuno (o qualcosa) nei boschi circostanti sembra perseguitarla.

Quello che inizia come un’inquietudine latente si trasformerà presto in un incubo in piena regola, abitato dai suoi ricordi e dalle sue paure più oscure. Geoffrey, interpretato da Rory Kinnear, incarna tutti i demoni di Harper.

