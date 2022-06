Thor: Love and Thunder – Cosplayer e fan screening allo Space Cinema Moderno a Roma il 6 luglio

Per il lancio di Thor: Love and Thunder, il 6 luglio si svolgerà allo Space Cinema Moderno di Roma un evento cosplayer e fan screening.

In occasione dell’arrivo al cinema di Thor: Love and Thunder allo Space Cinema Moderno di Roma ci sarà il 6 luglio un fan screening e cosplayer per tutti i fan Marvel. Si tratta di un evento che avrà come orario di partenza le 20:30.

Questa è la descrizione offerta del fan screening e cosplayer di Thor: Love and Thunder:

Per i partecipanti all’evento ci saranno gadget e tante grandi sorprese che non si possono anticipare! Immersi nell’universo Marvel per vivere il film in un’atmosfera speciale. Sarà una serata indimenticabile. Per vivere al massimo l’evento l’invito è quello di vestirsi come il proprio supereroe preferito in questo imperdibile appuntamento dedicato ai fan, sfoggiando la maglietta o l’accessorio Marvel più iconico del tuo guardaroba. I partecipanti alla proiezione saranno poi anche protagonisti delle foto e dei video ufficiali, che verranno pubblicati sulle pagine social di Marvel Italia e The Space Cinema. Per un ottimale svolgimento dell’evento, è consigliato l’arrivo con almeno 45 minuti di anticipo rispetto all’inizio del film. Tutte le info per il FAN SCREENING DI THOR LOVE AND THUNDER al link qui di seguito: https://bit.ly/3OraRQE

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.