Sonic Frontiers: nuovo trailer di gameplay dal Nintendo Direct Mini

Sonic Frontiers è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay in occasione del Nintendo Direct di oggi. Il filmato, che trovate qui sotto, svela una nuova zona chiamata Cyberspace, un luogo in cui Sonic potrà cimentarsi in alcune sfide a velocità supersonica che gli permetteranno di ottenere delle chiavi necessarie per proseguire l’esplorazione dello stage.

Inoltre, il filmato ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gioco che sottolineano ancora una volta la natura open world del titolo. Sonic potrà sfrecciare alla velocità della luce senza confini ed esplorare liberamente le vaste zone del mondo di gioco, affrontando i nemici grazie ad un sistema di combattimento che gli permetterà di agganciare i nemici ed eseguire spettacolari combo per aumentare i danni inflitti.

Sonic Frontiers sarà disponibile durante il periodo natalizio di quest’anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.