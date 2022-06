Pirati dei Caraibi: la Disney offrirebbe 300 milioni a Johnny Depp per farlo tornare nella saga

Arrivano dei rumor piuttosto importanti che riguardano Johnny Depp ed il franchise dei Pirati dei Caraibi. Secondo quanto riferito dal sito australiano PopTopic, che è stato poi ripreso da diversi altri siti come il Daiy Mail, la Disney, pur di far tornare Johnny Depp nella saga, sarebbe disposta a offrire all’attore ben 300 milioni di dollari.

L’accordo prevedrebbe la partecipazione dell’attore a Pirati dei Caraibi 6, e quello ad una serie TV spin-off sulla vita del personaggio. Un’offerta del genere concretizzerebbe la battuta fatta in tribunale dallo stesso Johnny Depp, che durante il processo per diffamazione ad Amber Heard, dichiarò che non sarebbe tornato in un film dei Pirati dei Caraibi nemmeno per 300 milioni di dollari ed un milione di Alpaca. Ma la realtà potrebbe veramente avvicinarsi a questo tipo di dichiarazione. Inoltre sembra che la Casa di Topolino abbia consegnato a Depp una lettera toccante dopo la sentenza.

Qualche tempo fa un ex dirigente Disney aveva parlato della possibilità del ritorno di Depp nel franchise, dichiarandosene certo. Ecco le sue parole: