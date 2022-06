Nasce WindTre GoPlay, l’abbonamento per il gaming con formula ‘all you can play’

WindTre ha lanciato un abbonamento dedicato ai videogiochi mobile. Si chiama WindTre GoPlay ed è stato realizzato in collaborazione con Gameloft

WindTre ha lanciato un abbonamento dedicato ai videogiochi mobile. Si chiama WindTre GoPlay ed è stato realizzato in collaborazione con Gameloft. L’app include un catalogo di giochi riproducibili a piacere, in modo simile a quanto è possibile fare su servizi analoghi, come il Gamepass di Microsoft.

WindTre GoPlay è disponibile in esclusiva per i clienti dell’operatore. Il catalogo include oltre 1.000 giochi, tra cui Asphalt Nitro 2, Lego Legacy Heroes Unboxed, Lara Croft GO e Sonic Runners Adventure.

Curiosamente, oltre ai giochi, sono anche presenti una sezione dedicata alle notizie sul gaming e un’altra ancora con alcuni video.

Con il lancio dell’App WindTre GoPlay, la nostra azienda si conferma sempre più vicina agli interessi e alle passioni dei più giovani e di tutti i videogiocatori

ha commentato Tommaso Vitali, direttore B2C per il marketing e i nuovi business di WindTre.

Per il momento WindTre GoPlay è disponibile esclusivamente su Android. L’abbonamento può essere abbinato in bundle ad una delle tante offerte mobile di WindTre. Gli utenti possono comunque decidere di testare il servizio, usufruendo di un mese di prova gratuito. Il costo dell’abbonamento è di 3,99 euro al mese.