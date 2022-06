Mario + Rabbids: Sparks of Hope, data d’uscita svelata da un leak di Ubisoft Store

La data d'uscita di Mario+Rabbids: Sparks of Hope sembrerebbe esser stata rivelata da un clamoroso leak proveniente dall'Ubisoft Store.

28—Giu—2022 / 11:37 AM

La data d’uscita di Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stata rivelata da un leak proveniente proprio dall’Ubisoft Store: secondo quanto riportato nella pagina il sequel dell’apprezzato titolo strategico di Ubisoft Milano sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022.

La pagina del gioco reperibile dall’Ubisoft Store sudamericano si è aggiornata qualche ora fa fissando il lancio della Gold Edition. La data però non compare nella scheda della Standard Edition. In ogni caso, è molto probabile che l’informazione sia sfuggita per errore.

Looks like Mario + Rabbids: Sparks of Hope launches October 20https://t.co/wr06c8pVBB pic.twitter.com/wnxHhQt4qY — Nibel (@Nibellion) June 27, 2022

Ricordiamo che oggi, 28 giugno 2022, sarà trasmesso il Nintendo Direct Mini dedicato alle terze parti. Per il noto insider Tom Henderson è improbabile che il gioco venga mostrato in occasione dell’evento poiché secondo le sue fonti Ubisoft si sta preparando per presentare domani il primo trailer di gameplay del gioco.

Restiamo dunque in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, ma quel che è certo è che a brevissimo riceveremo finalmente qualche novità sul gioco.