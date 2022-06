L’HTC Desire 22 Pro è lo smartphone per il metaverso di cui probabilmente potete fare a meno

HTC ha presentato un nuovo smartphone 'progettato per il metaverso'. Si chiama HTC Desire 22 Pro e non sembra particolarmente entusiasmante.

HTC ha presentato un nuovo smartphone ‘progettato per il metaverso’. Si chiama HTC Desire 22 Pro e verrà venduto in Regno Unito a partire dal 1 agosto ad un prezzo di 399 sterline.

Partiamo dalle basi. Cosa fa uno smartphone ‘progettato per il metaverso‘ in più rispetto agli altri dispositivi? Nulla di che, a quanto pare. Lo smartphone infatti viene venduto come il companion ideale per l’HTC Vive Flow VR, un visore per la realtà virtuale presentato recentemente.

A scanso di equivoci, l’HTC Vive Flow VR funziona perfettamente con qualsiasi altro smartphone per Android e non è chiaro se (e in che modo) il nuovo Desire 22 Pro offrirà alcune funzionalità aggiuntive. Oltre a questo, lo smartphone garantirà anche l’accesso al Viverse, cioè il ‘metaverso’ di HTC.

Come ormai avrete imparato a riconoscere, le aziende che si riempiono la bocca della parola ‘metaverso’ sono sempre di più, ma oggi il metaverso è un concetto privo di significato. Una buzzword utilizzata per fini di marketing, che spesso descrivere funzioni ed esperienze non esattamente nuove. L’HTC Desire 22 Pro sembra non fare eccezione.

Oltre a ciò, l’HTC Desire 22 Pro dispone anche di un wallet per le criptovalute e gli NFT integrato.

Per il resto, la scheda tecnica del prodotto è da mid-range: troviamo un display 6,6 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate a 120Hz. Processore Snapdragon 695 con 8GB di RAM e 128GB di Storage. E quindi comparto fotografico con sensore principale da 64MP e ultrawide da 13MP.