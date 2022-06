Iniziamo la recensione de La Casa di Carta: Corea – Joint Economic Area, dicendo che in uno degli episodi il Professore accoglie Seon Woojin in un ristorante chiamato Café Bella Ciao. Questo ammiccante riferimento alla serie spagnola originale è commovente e serve anche a ricordare che la serie originale ha stabilito un punto di riferimento che sarà difficile eguagliare.

Prima di iniziare a vedere questa serie, i fan dell’originale avranno tutti la stessa preoccupazione: la versione coreana sarà buona come quella spagnola? Sapevamo che questo sarebbe stato un territorio familiare ma la novità del concetto riuscirà a tenervi con il fiato sospeso per sei ore.

Quindi, quando Jun Jong-seo alias Tokyo, un ex soldato della Corea del Nord, apre il pilot, ballando su DNA, la canzone dei BTS, ci si rende conto che, nonostante la penisola coreana rimanga l’unica nazione divisa al mondo, è ancora unita da alcuni elementi.

La struttura di base della serie rimane la stessa: quella di un professore dalla mente geniale che raccoglie un gruppo di piccoli criminali per intraprendere il suo meticoloso piano della più grande rapina nella storia della Corea.

Ma a differenza della serie spagnola che ha messo in evidenza temi come l’oppressione del governo e la libertà economica, questa è ambientata nel prossimo futuro attorno alla Corea che presto sarà unificata e alle ripercussioni che l’uomo comune deve affrontare a causa della stessa.

Mirano a una zecca situata in un’area sulla falsariga dell’area di sicurezza congiunta nella vita reale, una parte della Zona demilitarizzata (DMZ) o del Villaggio della tregua, dove si svolgono tutti i negoziati diplomatici tra Corea del Nord e Corea del Sud.

Il remake prende in prestito i suoi personaggi dall’originale, ma con diversi retroscena. Questo rende la nuova versione più d’impatto con tutti loro che portano il loro sapore locale. È come se avessero lo stesso DNA dei loro gemelli spagnoli, eppure sono individui diversi. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Caffè Bella Ciao

Ne La Casa de Papel, la prima rapina è stata raccontata in due stagioni con 22 episodi. La Casa di Carta: Corea si muove più rapidamente con 12 episodi in totale in questa prima stagione, costringendo la narrazione ad essere più veloce ed ad omettere molti dettagli. I fan della serie originale troveranno molte delle omissioni evidenti.

Il Professore si nasconde in un bar che ha aperto come parte della trama: Caffè Bella Ciao. Ma dov’è una canzone di protesta da inno come Bella Ciao? Quella canzone ha attraversato l’Europa sulla scia di Money Heist con diverse nuove versioni che hanno fatto le classifiche europee inclusa la versione del film. Invece, La Casa Di Carta: Corea si apre con Tokyo che balla K-pop. Altri piccoli cenni, come Seon Woo-jin che si lega i capelli in una crocchia come l’ispettore Murillo (Itziar Ituño) o Denver che ha la tipica risata del Denver originale.

La Casa di Carta: Corea – Joint Economic Area è tutto coreano, dai suoi colori alla geografia e alle ideologie.

Le maschere Dali lasciano il posto alle maschere Hahoe. Non è vino vecchio in una nuova bottiglia, ma è un pezzo autonomo. La brillantezza con cui i suoi scrittori portano i dibattiti socio-politici nella storia è il suo punto di forza.

Il cast stellare è già una battaglia vinta sul campo. Scegliere un solo attore e lodarlo potrebbe essere molto difficile. Yoo Ji-tae nei panni del Professore è quasi perfetto, anche se non muove gli occhiali come Alvaro Morte, li regola come per consentire immediatamente al suo alter-ego di entrare in gioco, anche durante un momento delicato con Woojin.

Kim Yunjin nei panni del leader del team di negoziazione di crisi Seon Woojin sembra potente e siamo contenti che abbia tirato fuori Raquel Murillo di Itziar Ituño con uguale compostezza. Tokyo è infuocata e un tuono, Nairobi è la forza calmante, Denver con un nucleo emotivo porta esplosività e Rio, il ricco monello viziato è il cervello. La serie ha diverse tracce romantiche in atto, ma il modo in cui questo serie costruisce la tensione sessuale tra i personaggi è molto diverso da quello che abbiamo visto prima.

Quello che ruba la scena, tuttavia, è Berlino. Dopo la fama di Squid Game Park Hae-soo riesce a fare di più, ad essere l’antieroe immensamente imprevedibile. È oscuro e temuto, molto più di Pedro Alonso. È eccezionale, per non dire altro.

La Casa di Carta: Corea è ricca di dozzine di nuovi colpi di scena. Dai drammatici scontri tra i rapinatori e la polizia, alla crisi degli ostaggi e a un poliziotto che si infiltra nella zecca, la serie è una lettera d’amore a La Casa De Papel.

Capitalisti del sud contro comunisti del nord

Continuiamo la recensione de La Casa di Carta: Corea dicendo che l’originale è diventato un simbolo internazionale di malcontento e resistenza. La serie ha un sottofondo tematico che richiama le insidie del capitalismo con il motto “Viva la resistencia!” Elementi simili a Robin Hood della rapina, insieme alla canzone di protesta antifascista “Bella Ciao”, hanno ispirato i manifestanti del mondo reale ad adottare la serie con l’iconica maschera di Salvador Dali come simbolo delle rivolte degli oppressi.

La Casa di Carta: Corea mostra questo sentimento più apertamente. C’è una nuova tensione dinamica tra nordcoreani e sudcoreani. La Corea del Nord è comunista mentre la Corea del Sud è capitalista, facendo in modo che la creazione immaginata della moneta comune si basi delicatamente sulla politica economica.

Dopo che i ladri sono entrati nella Zecca, dividono gli ostaggi in quelli del nord e del sud. Minacciano di punire i settentrionali se i meridionali tentano di sabotare la rapina e viceversa, costringendo gli ostaggi a spiarsi a vicenda. E tra i soccorritori della polizia, c’è tensione tra il negoziatore sudcoreano, Seon Woo-jin (Kim Yun-jin) e il militante capitano nordcoreano Cha Moo-hyuk (Kim Sung-oh).

Essere del nord o del sud è un aspetto che definisce ogni personaggio. Tokyo (Jeon Jong-seo) è un’immigrata nordcoreana che arriva in Corea del Sud solo per scoprire che l’alloggio e il lavoro promessi erano una truffa (cosa che dovrebbe suonare familiare agli spettatori di Squid Game). Dopo essere stata costretta a lavorare come hostess di un club, uccide il suo capo per impedirgli di violentarla. Dopodiché, Tokyo inizia a derubare tutti i gangster che si approfittano degli immigrati nordcoreani come atto di vendetta. Ma il suo partner viene ucciso e lei viene identificata.

Scappa, tocca il fondo ed è sull’orlo del suicidio quando il Professore (Yoo Ji-Tae) la recluta.

Anche Berlino (Park Hae-soo) è un cittadino del nord. Sua madre è stata uccisa a colpi di arma da fuoco proprio di fronte a lui quando era bambino quando hanno cercato di attraversare il confine a sud. Orfano e disertore, è cresciuto in un gulag di lavoro forzato, che contribuisce alla sua psicopatologia.

Dopo che la serie originale è diventata uno stendardo della resistenza, La Casa di Carta: Corea è più consapevole del suo potenziale come parabola di protesta. Nonostante i temi non mascherati del comunismo contro il capitalismo, la serie manca della sovversività dell’originale con i suoi commenti politici. Sebbene la serie non abbia predicato apertamente sui pericoli del crescente divario economico globale, il suo spirito ribelle era chiaro a livello emotivo.

Non cercava di far cambiare idea, ma invece di toccare i cuori. Questo rende la caratteristica maschera Dali un simbolo ironico ma potente della resistenza.

Considerazioni finali

Arriviamo alla conclusione della recensione de La Casa di Carta: Corea dicendo che la maschera di Dali catturava l’aspetto surreale della serie. La trama era completamente assurda su così tanti livelli, ma nonostante i suoi ridicoli colpi di scena, funzionava ancora. Forse funzionava a causa di quei colpi di scena.

C’è un senso dell’umorismo che emerge nel primo episodio quando Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Mosca (Paco Tous) e Berlino (Pedro Alonso) discutono se la maschera di Dali è abbastanza spaventosa. Quell’arguzia secca crea un tono di comico sollievo per tutto la durata. Le maschere di Dali lo mantengono ironico, dando al pubblico più libertà per accettare il surreale. Inoltre, Dali è anche uno spagnolo di fama mondiale, fonte di grande orgoglio nazionale.

La Casa di Carta: Corea scambia Dali con il proprio simbolo dell’orgoglio nazionale, una maschera popolare coreana tradizionale nota come Hahoetal. Le maschere Hahoetal sono usate nei rituali risalenti al XII secolo e sono apprezzate dai sudcoreani come rappresentanti della cultura coreana.

Ci sono dodici maschere tradizionali Hahoetal, ognuna delle quali rappresenta un ruolo teatrale specifico. Quello usato dai ladri si chiama Yangban o “l’aristocratico”.

È un radicato “infilzamento” del divario economico rispetto a un antico rituale, aggiornato come astuta critica al capitalismo da Casa di Carta: Corea. Ad esempio, dopo che Mosca (Lee Won-jong) esce di prigione, si riunisce con suo figlio Denver (Kim Ji-hoon). Denver è in fuga, inseguito da gangster. Denver dice a suo padre che avrebbe dovuto portare il tofu. Quello che sembra un commento di passaggio casuale è un cenno a un rituale specifico all’interno della cultura coreana.

Il candore del tofu simboleggia la purezza, la novità e l’innocenza. È una promessa di riformare dopo aver pagato un debito con la società.

All’interno dei film di gangster coreani, o anche in alcuni K-drama, questo rituale è comunemente rappresentato. Questo è anche il motivo per cui è un passo falso culturale dare regalare del tofu in determinate occasioni. La svista di Denver di non portare il tofu è un commento di passaggio che la maggior parte degli spettatori occidentali mancherà. Tuttavia, per chiunque abbia familiarità con la cultura coreana, simboleggia che Denver non cerca di aiutare suo padre a cercare la redenzione, al contrario, soprattutto considerando ciò che accade a Mosca nell’originale. Concludiamo la recensione de La Casa di Carta: Corea dicendo che un tocco di stile dietro l’altro e molta attenzione ai dettagli meritano sicuramente una visione da parte di fan e non.