I televisori micro-led di Samsung saranno disponibili in versioni più piccole?

Secondo un rapporto di The Elec, Samsung ha originariamente lanciato una TV 4K micro-LED nel 2021 con una dimensione generosa di 110 pollici, ma ha promesso che i modelli più piccoli sarebbero stati lanciati poco dopo, solo che appunto questo non è stato fatto. La chiusura di fabbriche per via della pandemia, e problemi di produzione, seguiti da un trasferimento totale in una nuova fabbrica, hanno rallentato Samsung, che non è riuscita nemmeno ad avviare la produzione di modelli più piccoli.

Ma il report di The Elec afferma che Samsung ha in programma di risolvere il problema, e inizierà la produzione di una TV 4K micro-LED da 89 pollici utilizzando un nuovo TFT, che dovrebbe essere ciò che conferirà ai televisori le dimensioni più ridotte di cui ha bisogno per inserire i suoi chip LED avanzati da 34×85 micrometri in uno schermo più piccolo di 100 pollici. The Elec spiega che è probabile che Samsung utilizzi la stessa tecnologia anche per un modello da 101 pollici e 114 pollici (con quest’ultimo che sostituisce l’offerta originale da 110 pollici).

89 pollici sono ovviamente ancora notevoli, molto più grandi di quanto la maggior parte delle persone vorrebbe nel proprio salotto, però un modello da 76 pollici sarebbe decisamente più realistico per la maggior parte degli utenti interessati al prodotto. I migliori televisori da 75 pollici sono diventati popolari negli ultimi anni quindi si spera che Samsung riesca a ridurre ulteriormente le dimensioni. Ma l’altro ostacolo è quello ancora più grande, ovvero il prezzo. Samsung ha inizialmente fissato il prezzo del modello da 89 pollici a 80.000$, e non sapremo quale sarà il prezzo finale fino a quando Samsung non sarà pronta a lanciarlo effettivamente.

Il motivo per cui il micro-LED è interessante, è che utilizza pixel autoilluminanti, proprio come i migliori televisori OLED, il che significa che ogni pixel può controllare la propria luminosità individualmente. In questo modo è possibile ottenere una precisione perfetta nel contrasto tra aree chiare e aree scure e livelli di nero infinitamente profondi.