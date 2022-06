Green Hornet and Kato: il regista Leigh Whannell in trattative per il film

Il regista Leigh Whannell è stato contattato per dirigere il film Green Hornet and Kato, che verrà sviluppato da Universal Pictures.

Il progetto su Green Hornet and Kato sta proseguendo con il suo sviluppo, considerando che per la regia del lungometraggio è stato chiamato in causa Leigh Whannell, che si è di recente dedicato al film su Invisible Man, e che sarebbe in trattative per partecipare al progetto.

Secondo gli ultimi report Universal Pictures avrebbe incontrato Leigh Whannell nelle scorse settimane per chiedergli di dirigere il film su Green Hornet. Alla sceneggiatura è stato chiamato Leigh Whannell, che ha già lavorato sui franchise di Jurassic Park e Spider-Man.

La pre-produzione del film Green Hornet and Kato si concluderà dopo che verrà chiuso l’accordo con il regista. Ricordiamo che il personaggio di Green Hornet ha fatto per la prima volta il suo esordio in un adattamento attraverso la radio, nel 1936, e successivamente, nel 1940, il character è apparso anche nei fumetti.

Green Hornet ha raggiunto però il picco della sua popolarità negli anni Sessanta, quando è stata lanciata la serie TV, trasmessa tra il 1966 ed il 1967 su ABC. Celebre è la presenza dell’interprete Bruce Lee nei panni di Kato. Nel 2011 è stato realizzato un adattamento cinematografico di The Green Hornet, con Seth Rogen protagonista.