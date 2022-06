Google Hangouts: la fine del servizio in arrivo a novembre 2022

All'inizio di quest'anno, il servizio di messaggistica di Google Hangouts non sarà più disponibile per gli utenti. La società ha deciso di chiudere il servizio.

Con il passare del tempo, Google Hangouts è stato usato sempre di meno a favore di altre app più efficienti e versatili, ed è per questo che il servizio chiuderà a novembre 2022, e gli utenti sono stati invitati ad utilizzare il moderno sistema di Google Chat. Secondo i report, gli utenti che utilizzavano il servizio da dispositivo mobili, inizieranno a ricevere offerte per passare a Chat nel prossimo futuro. Questo non si applica agli utenti della versione web del messenger in Gmail, poiché inizieranno a ricevere tali promemoria dal mese prossimo.

Google continua a sbarazzarsi delle vecchie app di messaggistica, e all’inizio di questo mese, la società ha annunciato la fine di GChat, noto anche come Google Talk. Inizialmente, si presumeva che Hangouts sarebbe diventato un sostituto di Google Chat, ma nel tempo i piani degli sviluppatori sono decisamente cambiati.

Si noti che le chat degli utenti esistenti verranno migrate automaticamente da Hangouts a Google Chat, inoltre, il servizio Takeout consente agli utenti di trasferire gratuitamente copie delle proprie chat da Hangouts prima che cessi di esistere a novembre 2022. Per incoraggiare gli utenti a passare a Google Chat, gli sviluppatori hanno annunciato il lancio di nuove funzionalità, inclusa la possibilità di effettuare chiamate dirette, condividere più immagini contemporaneamente e altro ancora.

Queste sono le parole pronunciate da Google sul suo blog: