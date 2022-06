YouTube Music ha una nuova interfaccia

YouTube Music si rifà il trucco. Il servizio musicale di Google ha introdotto un’importante cambiamento alla sua interfaccia grafica. Il risultato ora è molto più pulito e gradevole.

YouTube Music è un servizio da tenere senza dubbio sottocchio. Non è esattamente il più popolare tra i servizi per lo streaming musicale, eppure siamo convinti che abbia un importante potenziale ancora inesplorato. Tanto per iniziare, il servizio viene venduto (anche) in bundle con YouTube Premium, l’abbonamento per rimuovere la pubblicità dal portale dedicato ai video, e può contare sull’enorme catalogo di YouTube, che include molti brani e gruppi di nicchia non presenti su Spotify e Apple Music.

La nuova interfaccia basterà per vincere lo scetticismo di alcuni utenti?

Fino ad oggi ogni volta che si riproduceva un brano trovavamo la copertina dell’album a sinistra, con titolo, autore e anno di pubblicazione a destra.

Dopo il cambio di UI, la copertina ora passa al centro ed è molto più grande, mentre sotto troviamo il titolo del brano con la sua descrizione. I comandi – da scarica, ad aggiungi alla playlist, ai tasti play e condividi – sono spostati in basso.

Controllare la riproduzione è un pochino più semplice, mentre complessivamente l’interfaccia risulta più funzionale e piacevole alla vista. Immagine in apertura via 9to5Google.

Nel frattempo, da oggi Google Assistant supporta anche Apple Music. Ecco cosa c’è da sapere.