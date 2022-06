What We Do In The Shadows: Taika Waititi ha rubato i set de Lo Hobbit per fare il film

Taika Waititi ha rivelato che i set di What We Do In The Shadows sono stati presi da Lo Hobbit, senza che Peter Jackson ne fosse a conoscenza.

Durante un’intervista a Stephen Colbert il regista Taika Waititi ha rivelato che per girare il film mokumentary What We Do In The Shadows ha rubato i set de Lo Hobbit. Lo stesso regista ha parlato del fatto che si tratta di un qualcosa di cui non era a conoscenza neanche Peter Jackson.

Ecco cosa ha rivelato Taika Waititi:

Quando abbiamo fatto il film, ed abbiamo girato assieme a Jemaine Clement non avevamo molti soldi per la produzione, e Lo Hobbit aveva appena finito con le riprese. Così il nostro production designer nel mezzo della notte ha portato la squadra di lavoro negli Studios de Lo Hobbit ed ha preso tutto ciò che si poteva prendere, togliendo anche i green screen ed i vari rivestimenti, ed è così che abbiamo costruito la casa di What We Do In The Shadows. Non ho mai parlato con Peter Jackson di questa cosa, non so se lui lo sappia. Mi piace raccontarla alle feste, però non so se lui ne sia mai venuto a conoscenza.

Ricordiamo che il film su What We Do In The Shadows è uscito nel 2014, lanciando Taika Waititi come regista. Da quel lungometraggio ne è stata tratta una serie TV di successo, disponibile su Disney+.