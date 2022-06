Ubisoft conferma che sarà alla Gamescom 2022

Ubisoft ha svelato con un tweet che sarà presente alla Gamescom 2022, ricordando le date dell’evento che si terrà dal 24 al 28 agosto 2022. Nonostante molte compagnie abbiano deciso di non partecipare alla Gamescom di quest’anno, Ubisoft ha confermato la sua presenza all’evento di Colonia con un semplice messaggio sui social, promettendo anche ai fan l’arrivo di ulteriori informazioni su quanto verrà mostrato nei giorni della fiera.

See you at @gamescom! August 24-28, stay tuned for more news… pic.twitter.com/lPQDovmc1e — Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022

Sappiamo per certo, salvo sorprese, che non ci saranno aggiornamenti su Assassin’s Creed, in quanto Ubisoft ha già svelato che a settembre ci sarà un evento dedicato esclusivamente al futuro della saga. Tra i titoli che la compagnia potrebbe mostrare vi sono senz’altro due titoli molto attesi tra cui Avatar Frontiers of Pandora e Skull & Bones. Sarebbe inoltre anche l’occasione perfetta per ricevere qualche aggiornamento su Beyond Good & Evil 2, scomparso dalla scena da un po’ di anni e che fino a poco tempo fa sapevamo essere in una situazione di sviluppo davvero critica.