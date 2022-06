The Callisto Protocol sarà più spaventoso di Dead Space, ci saranno 10/11 tipologie di nemici

Glen Schofield ha rivelato alcuni nuovi dettagli interessanti su The Callisto Protocol durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Game Informer.

Glen Schofield, papà di Dead Space e autore dell’ambizioso horror sci-fi The Callisto Protocol, ha svelato diversi nuovi dettagli sul gioco in occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di Game Informer. Il game director ha rivelato che il gioco sarà estremamente spaventoso, di gran lunga più terrificante del film horror Midsommar di Ari Aster e del violento The Strangers di Bryan Bertino e persino di Dead Space.

Schofiel ha inoltre rivelato sempre durante la stessa intervista che il gioco includerà ben 10/11 tipolgie diverse di nemici, ognuno dotato di diversi punti deboli da sfruttare e di un diverso tipo di comportamento. Inoltre, di recente Striking Distance Studios ha svelato che il gioco ha tratto ispirazione opere videoludiche come Silent Hill e Resident Evil, oltre che da reali scene di violenza per riuscire a generare spaventi davvero indimenticabili.

Vi ricordiamo che gioco racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili.

The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.

