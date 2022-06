Nintendo Direct Mini annunciato, ecco la data e l’orario dell’evento

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ecco che arriva la conferma ufficiale. Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct Mini in programma per domani, martedì 28 giugno 2022. L’evento sarà trasmesso alle ore 15:00 e durerà circa 25 minuti.

Dal tweet pubblicato da Nintendo, apprendiamo che l’evento svelerà nuove informazioni sui prossimi giochi per Nintendo Switch di terze parti. L’annuncio in realtà era già stato anticipato da un leak diffuso dall’ insider Nacho Requena, redattore della rivista spagnola Manual. Il giornalista ha inoltre svelato che nel corso dell’evento si parlerà anche di alcuni porting molto attesi tra cui quello della serie Persona e uno relativo ad un misterioso titolo uscito quattro anni fa. Si vocifera inoltre anche della possibile presenza di Mario+Rabbids: Sparks of Hope, sequel del titolo sviluppato da Ubisoft Milano e in arrivo entro il 2022.

Guarda un nuovo #NintendoDirectMini: Partner Showcase, disponibile on demand sul nostro canale YouTube dalle 15:00 del 28/06, per circa 25 minuti di informazioni sui prossimi titoli per #NintendoSwitch di terze parti. Iscriviti e attiva le notifiche 🔔: https://t.co/isymYXRLTU pic.twitter.com/xgW8NgS2ny — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 27, 2022

Per scoprire quali saranno le prossime novità in arrivo per la console ibrida, non ci resta che attendere domani. Vi ricordiamo che potete seguire il Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 sul canale ufficiale di YouTube, che trovate a questo indirizzo o sul sito ufficiale Nintendo da qui.

