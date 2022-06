Mediaset porterà tutti i suoi canali in HD anche sul digitale terrestre

Mediaset annuncia il passaggio del suo intero palinsesto televisivo alla risoluzione HD anche sul digitale terrestre. Un’importante rivoluzione che va a svecchiare l’offerta dell’azienda di Milano, allineandola con la qualità dei televisori – sempre più alta – presenti nei salotti degli italiani.

Mediaset aveva già annunciato il passaggio all’HD di tutti e 15 i suoi canali Tivùsat. Il passaggio all’alta definizione inizierà a partire dal 17 luglio. Ora Mediaset si prepara ad un’operazione ancora più impegnativa, portando l’HD anche sul digitale terrestre.

Ci vorrà del tempo e i tempi della transizione non dipendono interamente da Mediaset. Tanto per iniziare, bisogna ancora attendere lo spegnimento dell’MPEG2. Solo allora la banda necessaria per passare allo standard 1080p diventerà disponibile. Realisticamente se ne tornerà a parlare verso la fine del 2022 – inizio del 2023. Mediaset dovrebbe utilizzare lo standard Mpeg4, niente DVB-T2 o HEVC, dunque.

Prima di poter guardare la televisione sul digitale terrestre in HD gli italiani dovranno aspettare ancora parecchi mesi. Rimane comunque un ottimo segnale: le cose stanno finalmente iniziando a muoversi.

Chi non vuole attendere può puntare già ora sul Tivùsat: basta installare una parabola, acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard inclusa nella confezione del dispositivo.