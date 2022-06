Elvis: su Rotten Tomatoes il pubblico approva il film per oltre il 90%

Sono uscite le percentuali di approvazione di Rotten Tomatoes su Elvis, ed il lungometraggio con Austin Butler protagonista ha ottenuto il certificato fresh, venendo apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. Piuttosto importante è l’apprezzamento da parte del pubblico, che ha dato al film il 94% di percentuale di approvazione.

Qui sotto trovate il giudizio complessivo sul lungometraggio:

La formula rock dei biopic viene scossa grazie a Elvis, con Baz Luhrmann che riesce ad abbagliare, bilanciando energia e stile, e con un Austin Butler capace di offrire una performance notevole.

Per quanto riguarda il pubblico, fino ad ora, si sono espressi oltre 2500 utenti per dare un giudizio su Elvis. Molti sono stati gli elogi per l’interprete Austin Butler, che addirittura è stato considerato da Oscar. Anche altri comparti della produzione, secondo gli utenti che si sono espressi su Rotten Tomatoes, meriterebbero delle nomination. Chissà se Elvis sarà grande protagonista della stagione dei premi.

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia di Elvis (Butler) è vista attraverso il prisma della complicata relazione con l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker (Hanks). Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).