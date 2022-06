Cha Cha Real Smooth: trailer italiano del film su Apple TV+ con Dakota Johnson

Cooper Raiff è autore, regista e protagonista – al fianco di Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann e delle giovani promesse Vanessa Burghardt ed Evan Assante – di una storia d’amore anticonvenzionale che trabocca di sincere emozioni dal titolo Cha Cha Real Smooth, ora disponibile su Apple TV+: ecco il trailer ufficiale italiano.

Sinossi del film:

Fresco di laurea e senza un chiaro obiettivo per il futuro, il ventiduenne Andrew è bloccato a casa della famiglia nel New Jersey. Ma sul suo inesistente curriculum spicca una qualità: è un vero esperto nel far decollare una festa, cosa che gli procura il lavoro perfetto come ballerino motivazionale ai bar e bat mitzvah dei compagni di classe del fratello minore. Quando fa amicizia con Domino e Lola, una mamma del posto e la figlia, Andrew scopre finalmente il futuro che desidera. Anche se potrebbe non essere il suo.

