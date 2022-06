Il visore Apple AR/VR annunciato a gennaio 2023?

Il brusio attorno a un imminente visore AR/VR di Apple è destinato a persistere, e ora uno dei principali analisti Apple del settore ha affermato che il dispositivo potrebbe essere presentato a gennaio 2023. In una nota del settore vista da 9to5Mac, il solitamente affidabile Ming-Chi Kuo ha previsto che il nuovo hardware sarà probabilmente annunciato nel gennaio 2023. Si diceva che le cuffie avrebbero visto la luce ad un certo punto durante il 2022, anche se voci più recenti prevedevano un lancio nel 2023 poiché Apple è intenzionata a continuare a perfezionare la tecnologia e renderla adatta per un lancio importante.

Nella sua nota, Kuo descrive le cuffie AR/VR come “il prodotto più complicato che Apple abbia mai progettato” e un “punto di svolta per l’industria delle cuffie”. C’è anche un riconoscimento che Meta potrebbe iniziare a spendere meno per hardware di realtà virtuale.

Ming-Chi Kuo ha commentato così la situazione:

Sebbene Apple abbia ripetutamente ribadito la sua attenzione all’AR, credo che il supporto di Apple AR/MR video see-thru possa anche offrire un’esperienza coinvolgente eccellente. Pertanto, il lancio di Apple AR/MR aumenterà ulteriormente la domanda di giochi immersivi/intrattenimento multimediale”.

All’inizio di questa settimana il CEO di Apple, Tim Cook, ha affermato che “non potrebbe essere più entusiasta delle opportunità” nella realtà aumentata e virtuale e che qualsiasi prodotto futuro dovrebbe “mettere l’umanità al centro” per avere successo.

I dirigenti di Apple hanno discusso a lungo delle possibilità offerte dalla realtà aumentata o AR, che sta sovrapponendo la grafica digitale al mondo reale, la voce è che Apple sia impegnata a lavorare su un paio di occhiali AR leggeri e comodi da indossare. Allo stesso tempo, si pensa che sia in cantiere un dispositivo più completo (e costoso), che apparentemente combina AR con realtà virtuale o VR: mondi digitali più o meno completamente chiusi, come abbiamo visto con hardware come Oculus Quest 2.