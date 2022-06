Wolverine: i fratelli Russo vorrebbero Chris Evans nei panni del personaggio

I fratelli Russo hanno diretto Chris Evans come Captain America, ma avrebbero in mente anche un altro personaggio Marvel che l’attore potrebbe interpretare benissimo, a loro parere: stiamo parlando di Wolverine.

A riguardo i fratelli Russo hanno dichiarato:

Se dovessimo assegnare a Chris Evans un altro ruolo nel Marvel Cinematic Universe sceglieremmo quello di Wolverine. Lui ha un grande fisico ed una grande capacità di controllo del proprio corpo. Chris è un incredibile attore, perciò non intendiamo dire questa cosa in maniera negativa, ma non c’è niente meglio per lui del ruolo di Captain America. Steve Rogers è capace di controllarsi, ed è silenzioso. Chris, invece, ha molta energia, ed è divertente e carismatico. Lui è capace di trasmettere molta energia sul set. Sarebbe bello vederlo nei panni di Wolverine.

Considerando la pesantezza del ruolo che Chris Evans ha occupato nel Marvel Cinematic Universe, sembra difficile poterlo immaginare nello stesso universo narrativo nei panni di un altro personaggio altrettanto importante. La suggestione dei fratelli Russo stuzzicherà comunque la fantasia degli appassionati.

Ricordiamo che Chris Evans sarà diretto dai fratelli Russo in The Gray Man, film in uscita su Netflix il 22 luglio.