Solana Saga: annunciato lo smartphone Android pensato per Web3, NFT e criptovalute

L’ecosistema di Solana, una delle più importanti e famose criptovalute, presto potrà contare su uno smartphone ufficiale. Si chiama Solana Saga ed è una vecchia conoscenza: lo smartphone, ottimizzato per gestire criptovalute e NFT da mobile, si basa infatti sull’OSOM OV1, smartphone Android nato dalla defunta Essential di Andy Rubin.

La scheda tecnica è piuttosto completa: il cuore del dispositivo è il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Plus 1, che viene affiancato da 12GB di RAM e 512GB di storage. Bene anche il display, un OLED da 6,67 pollici con referesh rate massimo di 120Hz. Completa questo quadro il comparto fotografico a doppia camera: 50MP più ultrawide da 12MP. Insomma, sulla carta è uno smartphone completo. Con buona pace di chi – leggendo l’accoppiata crypto + smartphone Android – si aspettava già una ‘sola’ pensata per spennare qualche sprovveduto.

Solana ha progetti estremamente ambiziosi. Nonostante le frequenti difficoltà tecniche (è ancora in beta), questa blockchain si è fatta apprezzare per i suoi bassissimi costi di transazione e per la sua velocità piuttosto elevata. Per questo motivo è diventata la blockchain di riferimento del mercato degli NFT: da DeGods a Cets on Krek, passando per i Primates. Le collezioni di NFT di maggiore successo più recenti sono tutte uscite su Solana, mentre Ethereum sta progressivamente perdendo rilevanza. Prova ne è che ormai Magic Eden, il più grande marketplace di NFT per Solana, ha superato OpenSea per numero di transazioni e volumi di vendita.

Il Solana Saga verrà prodotto a partire dal primo trimestre del 2023 e verrà venduto a 1.000 dollari. Si può già prenotare versando un deposito di 100 dollari. The Verge ricorda che OSOM, quando ancora pianificava di vendere lo smartphone autonomamente, senza una partnership con Solana, aveva anticipato un prezzo ‘ampiamente’ inferiore ai 1.000 dollari – cosa che si è evidentemente dimostrata impossibile.

Il dispositivo è disponibile per l’acquisto negli USA, Regno Unito, Canada e Unione Europea.

Solana Saga segna la nascita del nuovo progetto Solana Mobile, che aprirà le porte ad una nuova esperienza d’uso delle dAPP di Solana direttamente da smartphone. Il SAGA supporterà nativamente Magic Eden, il wallet Phantom e il nuovo marketplace per app Solana Mobile Stack.