La prossima Fiat Panda sarà esclusivamente elettrica (e si ispirerà alla Centoventi)

La prossima generazione della Fiat Panda sarà esclusivamente elettrica. L’azienda torinese chiude un’era per aprire le porte al futuro della mobilità ad emissioni zero. Lo ha rivelato il CEO di Fiat Olivier François.

La prossima Panda elettrica si baserà sulla concept car Centoventi, presentata ben tre anni fa, nel 2019. La vettura non verrà venduta anche con motore endotermico. Sarà disponibile esclusivamente con propulsione elettrica. Quantomeno in Europa, perché l’azienda sta considerando di venderne anche una versione a benzina, ma solo in Brasile e in alcuni altri paesi sudamericani.

Nel percorso verso l’elettrico la Fiat – racconta François alla rivista Quattroruote – andrà con due gambe, come ha fatto finora nel mondo termico. Una delle due gambe è la 500, la citycar fighetta, abbastanza accessibile ma con status. E poi c’è il mondo Panda/Centoventi, che risponde alla mission di Fiat che è quella di essere socially relevant, cioè di avere una responsabilità sociale, e oggi quel che è socially relevant è la transizione ecologica, cioè per il nostro marchio democratizzare l’accesso all’auto a batteria.

Per Fiat la transizione verso l’elettrico inizierà un po’ prima rispetto a molti altri concorrenti. A partire dal 2024, Fiat proporrà una versione elettrica di ogni auto nella sua line-up. E proprio nel 2024 dovrebbe uscire la prima e attesa Panda elettrica basata sulla Centoventi. Sarebbe proprio il successo della Fiat 500 elettrica ad aver spinto il marchio a spingere sull’acceleratore della transizione elettrica, trasformando la concept car Centoventi in un progetto reale.