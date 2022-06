La Casa di Carta: Corea, tutto quello che c’è da sapere

La Casa di Carta: Corea è l’ultimo K-drama in arrivo su Netflix ed è ispirato alla serie originale spagnola La Casa di Carta. I k-drama sono stati un enorme successo per Netflix negli ultimi mesi, con Squid Game che è diventato un successo globale, un buon seguito hanno avuto anche le altre serie come Hellbound e Non Siamo più Vivi.

L’attore di Squid Game, Park Hae-soo reciterà in La Casa di Carta: Corea nel ruolo di Berlino e ha detto all’evento TUDUM di Netflix:

Come attore e come fan della serie, voglio ringraziare il cast e la troupe per la fantastica serie cheabbiamo creato. Non vediamo l’ora di condividere con voi la versione coreana de La Casa di Carta nel 2022.

La prima metà della prima stagione è attualmente prevista per l’arrivo su Netflix il 24 giugno, ma non è stato confermato quando verrà pubblicata la seconda metà. Ci saranno 12 episodi in totale per la prima stagione, con una seconda stagione ancora da confermare da parte di Netflix.

Il fenomeno de La Casa di Carta, come ricorderete, si è concluso nel 2021, ma questo non significa che la storia sia completamente finita. Dopo il grande successo della serie, il servizio di streaming ha annunciato che ci sarà una serie spin-off incentrata su Berlino (Pedro Alonso), oltre alla versione coreana di cui vi diremo tutto ciò che c’è da sapere.

Il remake è un’opportunità per scaldare i cuori che desiderano ardentemente l’elaborata narrativa della rapina in banca e attirare più persone verso le produzioni coreane originali.

Dal cast stellare all’enigmatica anteprima, ecco tutto ciò che sappiamo già su questa tanto attesa uscita in arrivo. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Trama de La Casa di Carta: Corea

Per gli amanti della versione originale quesito potrebbe risultare un’esperimento molto interessante. In sostanza, La Casa di Carta: Corea seguirà lo stesso formato della serie originale, in cui vedremo un gruppo di ladri guidati dal Professore che cercherà di portare a termine un’elaborata rapina senza essere scoperti. Ma poiché è ambientato in un paese diverso, ci sono alcune differenze.

Ad esempio, la serie si concentrerà sul conflitto socio-economico della Corea tra entrambi i lati del confine, da cui il sottotitolo Joint Economic Area. Questo è il nome della regione immaginaria in cui si trova il confine tra Nord e Sud nel mondo reale.

Oltre alla notizia che le riprese si sono concluse all’inizio del 2022, è uscito un teaser trailer con una prima occhiata al cast e al titolo ufficiale dell’adattamento coreano. In questo abbiamo potuto vedere il Professore (Yoo Ji-Tae) in un ufficio appartato con protagonista un muro pieno di maschere tradizionali coreane che sono comunemente usate in spettacoli di danza che fanno parte dei riti sciamanici coreani.

Queste maschere si affiancano a quella tradizionale di Salvador Dalí, il che ci porta a supporre che la serie adotterà una nuova maschera come aspetto caratteristico.

Vediamo anche la task force che gestisce l’indagine sulla rapina prima che il trailer del teaser tagli sui diversi attori che interpreteranno i ruoli famosi della serie spagnola.

A quanto pare la storia inizierà con l’unificazione della Corea del Nord e della Corea del Sud e la creazione di una nuova valuta.

Anche se potrebbe sembrare un enorme miglioramento per la penisola, il trailer rivela che questo porta solo i ricchi di entrambe le parti a diventare più ricchi mentre i poveri continuano a soffrire. Sembra che il remake coreano affronterà anche seri problemi sociali come la serie originale, anche se è ambientato in un mondo leggermente più romanzato.

Chi c’è nel cast di La Casa di Carta: Corea?

Come rivelato nei trailer, c’è una formazione completa di attori famosi che sono coinvolti in questa produzione. Ecco la ripartizione dei membri della banda:

Il Professore (Yoo Ji-Tae), Berlino (Park Hae-Soo), Tokyo (Jun Jong-Seo),Mosca (Lee Won Jong), Denver (Kim Ji-Hun), Nairobi (Jang Yoon-Ju), Rio (Parco Jung-Woo), Helsinki (Kim Ji-Hun), Oslo (Lee Kyu-Ho).

Yoo Ji-tae interpreta il Professore, il cervello dietro la mega rapina. Fedele al suo nome, è una mente geniale con una solida abilità nel trovare strategie per ottenere il lavoro. Proprio come il Professore nella serie originale, ha la rapina cementata nella sua mente e pianifica l’intero calvario in base alla sua visione e ai suoi principi.

Dopo aver lanciato la sua carriera di attore nel 1998, Ji-tae è diventato famoso nell’industria cinematografica con film come Attack the Gas Station e One Fine Spring Day. È noto per il suo ruolo iconico nel thriller del 2003 Oldboy, nel ruolo del principale antagonista Lee Woo-jin.

Park Hae-soo interpreta Berlino, un prigioniero nordcoreano fuggito dopo aver sofferto in un campo di concentramento negli ultimi 24 anni. Con un ardente spirito ribelle e una personalità brutalmente onesta, ha le qualità di leadership per comandare la squadra di rapina. Berlino è un grande sostenitore dell’uso della paura e della divisione per ottenere il controllo assoluto sulla sua squadra.

Hae-soo è diventato famoso a livello internazionale dopo la sua rivoluzionaria interpretazione di Cho Sang-woo nella rivoluzionaria serie Netflix Squid Game. In precedenza, ha vinto il premio come miglior nuovo attore ai prestigiosi The Seoul Awards per la sua interpretazione del personaggio principale in Prison Playbook.

Jeon Jong-seo interpreta Tokyo, un cittadino nordcoreano che si è trasferito in Corea del Sud come immigrato sperando di voltare pagina e iniziare una vita migliore. Sfortunatamente, la vita in Corea del Sud non va come vorrebbe. Sul punto di arrendersi, il Professore le si avvicina e le chiede di far parte del suo piano di rapina. Tokyo non sa che la sua decisione avrà un impatto sull’intero modo in cui lo schema si svolgerà.

Jong-seo ha fatto notizia nella scena della recitazione coreana con il suo ruolo da protagonista nel film The Call. Ha ricevuto un premio come migliore attrice al 57esimo Baeksang Arts Awards. L’attrice reciterà nel prossimo spettacolo Netflix Ballerina, in uscita nel 2023.

Lee Won-jon interpreta Mosca, un uomo semplice ed esperto minatore. Con le sue capacità minerarie, Mosca è la principale responsabile dello scavo dell’uscita durante la rapina. È un’enorme figura paterna e desidera solo avere una vita normale con suo figlio. Won-jong è un attore esperto la cui carriera risale al 1998. Volto familiare nella TV e nei film coreani, Won-jong ha vinto un totale di quattro premi, tra cui l’Excellence Award, Actor in a Weekly Drama ai KBS Drama Awards 2008.

Kim Ji-hoon interpreta Denver, il figlio vivace e problematico di Mosca. Un tempo famigerato membro di una gang di strade secondarie, è incredibilmente sfaccettato e sa come utilizzare le sue abilità a suo vantaggio. Con il suo comportamento amichevole ed emotivo, Denver porta un’aria rinfrescante nella squadra. Proprio come Jong-seo, anche Ji-hoon farà la sua apparizione nella Ballerina. L’attore è famoso per i suoi precedenti lavori in commedie romantiche come The Golden Age of Daughters-in-Law e Stars Falling from the Sky.

Jang Yoon-ju interpreta Nairobi, una truffatrice altamente intelligibile che conosce bene il mondo ingannevole delle contraffazioni. L’attrice, nota per la sua versatilità, ha avuto la sua grande occasione nel settore quando ha iniziato a fare la modella nel 1997. Essendo una delle modelle più rispettabili del paese, Yoon-ju ha ospitato la Next Top Model coreana. Oltre a fare la modella, Yoon-ju è DJ radiofonica e attrice esperta, debuttando nel 2015 nel thriller poliziesco Veterano.

Lee Hyun-woo interpreta Rio, l’esperto hacker della squadra di rapine. Dopo aver abbandonato la facoltà di medicina, Rio ha cambiato carriera e ora è incaricato di interrompere il meticoloso sistema di sicurezza della zecca unificata coreana.

Hyun-woo ha iniziato a recitare quando aveva solo nove anni e ha recitato in film drammatici come Il ritorno di Iljimae e Queen Seondeok. L’attore è famoso per aver interpretato una spia nordcoreana in Secretly, Greatly. Stranamente, questa non è la prima volta che Hyun-woo interpreta un hacker geniale: ha assunto un ruolo simile nel film del 2014 The Con Artists.

Lee Kyu-ho e Kim Ji-hun interpretano rispettivamente Oslo e Helsinki, una coppia di etnici coreani che un tempo facevano parte di una violenta banda cinese. Insieme, si assicurano che la squadra della rapina abbia l’arsenale necessario per entrare nella zecca unificata della Corea. Ji-hun è noto per il suo ruolo ricorrente di Byeon Ji Woong in The Good Detective. Nel frattempo, Kyu-ho è apparso nel film drammatico del 2019 Jazzy Misfits.

La Casa di Carta: Corea – Joint Economic Area non sarebbe completa senza la sua task force d’élite. A guidare le indagini sulla rapina ci sono Seon Woo-jin (Kim Yun-jin) e Cho Moo-hyuk (Kim Sung-oh). Prima di questo show, Yun-jin ha fatto un’apparizione nella serie TV di successo Lost. Nel frattempo, Sung-oh ha recitato in ruoli secondari in Secret Garden e The Man from Nowhere.

Sebbene i rapinatori coinvolti nella rapina abbiano gli stessi nomi della versione spagnola, l’attrice Jun Jong-Seo ha rivelato in un’intervista che i personaggi avranno personalità distinte. Secondo i poster ufficiali, i due operatori della task force si chiamano Seon Woojin (Kim Yunjin) e Cha Moohyuk (Kim Sung-O). Sono state rivelate anche due delle identità degli ostaggi e i loro nomi sono Cho Youngmin (Park Myung-Hoon) e Yoon Misun (Lee Joobeen).

Poiché la versione coreana fungerà da nuova interpretazione del già amato show originale Netflix, manterrà comunque la stessa struttura del suo predecessore. Tuttavia, come abbiamo già accennato, come indica il titolo ufficiale, la serie affronterà il conflitto socio-economico della Corea da entrambi i lati del confine.

Il secondo teaser rivela che il nuovo governo unificato della Corea utilizzerà questa Area Economica Congiunta come base da cui partire per creare una nuova economia, completa di nuova valuta. Sulla base di ciò che abbiamo visto finora, sembra che la nostra eroica banda di ladri tenterà una rapina simile a quella dell’originale spagnolo, solo che questa volta cercherà la valuta appena coniata della Corea unificata.

La prima stagione avrà 12 episodi in totale, con una durata di circa 1 ora ciascuno. Questo è simile al numero di episodi nelle prime due stagioni della serie spagnola prima che Netflix lo rinnovasse per le tre stagioni rimanenti. La stagione sarà divisa in due metà di sei episodi ciascuna.

Álex Piña è coinvolto nel remake coreano?

Lo showrunner della serie spagnola, Álex Piña, è responsabile di molti degli eventi senza precedenti de La Casa di Carta. Sebbene facesse parte del team creativo della serie originale, Piña assumerà il ruolo di produttore esecutivo nell’adattamento coreano. Ecco cosa ha detto Piña sull’adattamento:

Da anni i creatori coreani sviluppano la propria lingua e la propria cultura audiovisiva. Sono riusciti, come la nostra serie, ad andare oltre i confini culturali e diventare un punto di riferimento per migliaia di telespettatori in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani. Ecco perché trovo affascinante che il mondo de La Casa de Papel sia così attraente per i creatori coreani da poterne fare un adattamento. Anche il fatto che l’azione sia ambientata nella penisola coreana mi sembra una pietra miliare di cui sono davvero felice.

Invece di una collaborazione con Vancouver Media, questo progetto è prodotto da BH Entertainment e Content Zium. A capo del nuovo cast e della nuova troupe c’è il regista Kim Hong-sun, popolarmente noto per i K-drama come The Guest e L.U.C.A.: The Beginning. Lo sceneggiatore Ryu Yong-Jae sarà responsabile dello sviluppo della sceneggiatura e dell’elaborazione dell’elaborata rapina che guiderà il remake.