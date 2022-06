Khaby Lame è l’influencer più seguito su TikTok: il torinese pone fine al ‘regno’ di Charli D’Amelio

24—Giu—2022 / 9:35 AM

L’Italia conquista la vetta di TikTok. Khaby Lame è diventato l’influencer più seguito su TikTok, superando Charli D’amelio, che pure solamente fino a pochi mesi fa sembrava imbattibile.

L’influencer italiano può contare su ben 143,1 milioni di follower, mentre la ragazza americana che si era fatta conoscere per i suoi balletti si ferma a 142,4 milioni. Un risultato straordinario, che rende il 22enne torinese di origini senegalesi uno degli influencer più conosciuti e apprezzati al mondo.

Khaby Lame ha costruito la sua carriera attorno ad un umorismo fisico, grazie a facce e smorfie diventate in breve tempo iper-riconoscibili. Una comicità che – ci perdonerete se il paragone risulterà incongruo – in qualche modo è simile a quella del Rowan Atkinson dei tempi di Mr.Bean. Zero dialoghi, nessun tormentone impossibile da tradurre, ma, appunto, il linguaggio universale (e facilmente internazionalizzabile) del corpo.

Come spesso succede sui social, il successo dell’influencer non è stato calcolato a tavolino ma è nato per puro caso, durante la noia a casa ai tempi del primo lockdown. TikTok può piacere o meno, ma ha l’innegabile capacità di consentire a perfetti sconosciuti di costruirsi un vasto pubblico molto rapidamente, grazie ad un algoritmo che facilita la crescita organica, dando ampia visibilità ai contenuti più magnetici e intrattenenti.

Ora Khaby Lame non è più un semplice post-adolescente che si diverte a fare video buffi per hobby: per lui si è aperto un mondo di partnership pubblicitarie e collaborazioni di primo piano. Un esempio su tutti? Farà parte della giuria di una sezione del Festival di Cannes.