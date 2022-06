Il governo proroga lo stop alle accise sul carburante fino ad agosto

In vista degli aumenti del costo del carburante continui, il governo ha confermato in via ufficiale la proroga allo stop delle accise fino ad agosto.

Si parla ormai da tempo del costo del carburante divenuto in diversi casi davvero esorbitante, con però delle “buone” notizie che sono arrivate da parte del governo, mentre benzina e diesel continuano a raggiungere costi stellari per gli utenti. Non si parla al momento di novità per quel che riguarda l’abbassamento dei prezzi, ma lo stato ha ovviamente fatto ciò che poteva fino a una risoluzione del problema, magari permanente.

Si parla della proroga del governo per quel che concerne il taglio alle accise sui carburanti, che infatti continuano a essere sospese, e rimarranno tali almeno fino alla giornata del 2 agosto 2022, con ulteriori novità che però in futuro potrebbero venire confermate da parte del colosso.

Al momento abbiamo a che fare con dei prezzi ragionevoli, e con le accise pronte a finire nella giornata dell’8 luglio, di sicuro la situazione sarebbe peggiorata di molto, visto che abbiamo a che fare sin da subito con oltre 2 euro a litro sia per benzina che per diesel.

Restiamo in attesa di scoprire quando la situazione potrà finalmente sistemarsi grazie al supporto del nostro paese, sperando che ci sia infatti modo di riuscire a far tornare la situazione alla normalità nel giro di non troppo tempo.