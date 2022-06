Hogwarts Legacy: bonus delle edizioni speciali svelati da un leak

Hogwarts Legacy avrà una serie di bonus per le edizioni speciali. A svelarlo è stato un utente di Reddit che ha condiviso sul noto forum una lista di contenuti aggiuntivi scovata sul sito ufficiale del gioco. La lista include diversi elementi che potrebbero svelare l’arrivo di DLC o di un’edizione speciale con bonus preorder.

Ecco la lista dei bonus che dovrebbero essere inclusi nell’edizione speciale di Hogwarts Legacy:

Cavalcatura Thestral

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 ore di accesso anticipato

Kelpie Robe

Steel Case

Antica bacchetta magica volante con libri

L’utente di Reddit specifica inoltre che questa potrebbe essere una lista parziale e che quindi i contenuti in arrivo potrebbero essere più numerosi. La cavalcatura Thestral e i pacchetti Dark Arts Cosmetic Pack, Dark Arts Arena e Dark Arts Garrison Hat sono elementi digitali, mentre l’antica bacchetta magica volante con libri, suppone l’utente, potrebbe essere un oggetto da collezione fisico. Del resto, Lego Star Wars: The Skywalker Saga includeva una minifigure LEGO con l’edizione deluxe del gioco e quindi la bacchetta potrebbe anche in questo caso essere un oggetto presente nell’edizione in questione.

Vi ricordiamo ovviamente che le informazioni riportate non sono indicative dell’effettiva presenza di questi contenuti nell’edizione speciale del gioco. È possibile che si tratti di un semplice placeholder o che tali informazioni siano soltanto parziali o non corrette.

Hogwarts Legacy sarà disponibile durante le vacanze natalizie del 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.