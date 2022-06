Harley Quinn 3: confermata l’uscita della serie animata a luglio

24—Giu—2022 / 11:52 AM

Harley Quinn 3, la terza stagione della serie animata DC Comics, arriverà negli Stati Uniti a luglio, questa è la notizia che è trapelata online, e con cui è stato rivelato che gli episodi della terza stagione saranno disponibili dal mese prossimo su HBO Max.

Non è stata specificata la data precisa dell’uscita di Harley Quinn 3, ma il fatto che la serie arriverà a luglio lascia poco tempo di attesa per tutti gli appassionati DC Comics.

A dare voce al personaggio protagonista c’è l’interprete di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Gli showrunner della serie animata sono Patrick Schumacker e Justin Halpern, due autori che hanno riportato sul piccolo schermo il personaggio di Harley Quinn in versione animata, dando freschezza e rispettando le caratteristiche di base del character. Tra irriverenza e tono sopra le righe la serie animata su Harley Quinn ha ottenuto il plauso di critica e pubblico negli Stati Uniti, mentre nel nostro Paese ancora non è stata resa disponibile.

Un aspetto interessante con cui si è conclusa la seconda stagione del cartone animato è il fatto che Harley Quinn e Poison Ivy sono divenute una coppia.

Potrebbe interessarti anche questa news: