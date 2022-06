Quella notte infinita: trailer e foto della serie Netflix in arrivo l’8 luglio

Quando tutto ciò che conta è in pericolo, i valori morali svaniscono e anche gli acerrimi nemici si trasformano negli alleati migliori. Caos, azione e mistero travolgeranno la prigione di Monte Baruca dall’8 luglio, data d’uscita su Netflix di Quella notte infinita, nuova serie iberica di cui arrivano oggi il trailer (sia in versione originale che in quella italiana) e le foto ufficiali. La serie, diretta da Oscar Pedraza, vede nel cast Luis Callejo e Alberto Ammann.

Quella notte infinita si svolge il 24 dicembre: un gruppo di uomini armati circonda il carcere di Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l’esterno. L’obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l’attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

