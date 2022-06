Instagram introdurrà tre opzioni per verificare l’età

Tre nuove opzioni in corso per rendere reale la possibilità di verifica dell'età su Instagram, al fine di tutelare minorenni sull'utilizzo del social media.

La necessità che la verifica dell’età su Instagram sia operativa e funzioni è abbastanza urgente, in quanto servirebbe a tutelare i minori nei confronti dei social, ma anche per la tranquillità dei genitori e dei legislatori. Meta finora non ha fatto alcuno sforzo per garantire che l’età degli utenti dichiarata fosse corretta, ma afferma che ora sta testando tre opzioni di verifica.

Tuttavia, anche se uno o più di questi metodi vengono implementati, non si rivelerà comunque un grande ostacolo per i bambini minorenni mentire sulla propria età. Instagram afferma che l’utilizzo del social è limitato a adolescenti e adulti e che l’età più giovane alla quale è possibile aprire un account è fissata a 13 anni.

Tuttavia, Instagram attualmente non effettua alcuna verifica delle età dichiarate, tutto ciò che qualcuno deve fare per aprire un account è fornire una data di nascita, senza alcun tentativo da parte di Meta di verificarlo, ed in effetti alcuni utenti di Instagram di lunga data non avevano nemmeno bisogno di fornire una data di nascita fino a quando la società non ha aggiunto tardivamente questo requisito.

Ci sono tre opzioni: caricare il proprio documento d’identità, registrare un video selfie o chiedere ad amici comuni di verificare la propria età. L’azienda starebbe testando queste possibilità in modo da assicurarsi che adolescenti e adulti abbiano l’esperienza giusta per accedere al social.

Uno studio condotto lo scorso anno ha rilevato che oltre il 40% dei bambini sotto i 13 anni utilizza Instagram e altri social network, sia i genitori che i legislatori hanno chiesto alla società di affrontare questo problema e alla questione è stata data maggiore urgenza. Una ricerca tra 2.000 bambini statunitensi che utilizzano Instagram, TikTok, Facebook e Snapchat ha rivelato che un terzo dei minori aveva sperimentato una “interazione sessuale online”, che includeva la richiesta o la ricezione di foto di nudo. Le peggiori piattaforme per i messaggi di abusi erano Instagram e Snapchat, con il 16% dei minori su entrambe le piattaforme che segnalavano interazioni sessuali.