Final Fantasy 16: il producer crede che FF XIV e FF XV abbiano avuto un impatto negativo sulla saga

Nel corso di un’intervista ai microfoni di 4Gamer, Naoki Yoshida ha dichiarato che gli ultimi capitoli della serie Final Fantasy, ossia FF XIV e FFXV, hanno avuto un impatto negativo sulla reputazione della saga. Stando alle parole del producer, l’originale quattordicesimo capitolo ed il quindicesimo non sono stati accolti in maniera positiva dai giocatori e questo ha influito sulla considerazione dell’intera serie.

Yoshida ha anche sottolineato che negli ultimi anni i tempi di sviluppo dei capitoli della serie si sono allungati moltissimo e ciò ha impedito alla software house di pubblicare giochi che potessero segnare l’adolescenza delle giovani generazioni, rendendo così più popolari altre serie di videogiochi.

Essendo il producer del prossimo capitolo, Naoki Yoshida ha dovuto tenere conto di tutto questo, volendo mostrare come un Final Fantasy diverso sia sicuramente possibile non ripetendo gli errori del passato. Alcuni giocatori, come evidenziato dallo stesso Yoshida nell’intervista, non saranno facili da convincere, poiché pensano che il prossimo capitolo della serie sarà proprio come il precedente, ma il Producer e il team di sviluppo sono determinati nel riuscire a confezionare un’esperienza che sia in grado di comunicare ai giocatori che la serie, nel suo insieme, è davvero fantastica.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI sarà disponibile nell’estate del 2023 su PS5.

