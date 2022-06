Blade: Wesley Snipes ha scritto due sceneggiature sequel, e non è stato contattato per un cameo

Wesley Snipes ha parlato di un suo possibile cameo nel nuovo Blade, e delle sceneggiature che avrebbe scritto per dei sequel.

In attesa di vedere Mahershala Ali nei panni di Blade, gli appassionati ricordano ancora l’interpretazione di Wesley Snipes nei panni del cacciatore di vampiri. L’attore ha parlato di recente del character, dichiarando di aver realizzato due sceneggiature sequel di Blade, e di non essere ancora stato contattato per un cameo nel film dei Marvel Studios.

Ecco cosa ha detto Wesley Snipes:

Abbiamo scritto due script con il mio gruppo di lavoro. Abbiamo due versioni di una storia ambientata nel mondo di Blade. Ma, da quando non ci sono state date le chiavi per rientrare in quell’universo narrativo abbiamo deciso di reindirizzare i progetti verso qualcosa di diverso.

E sul possibile cameo nel Blade dei Marvel Studios, Wesley Snipes ha dichiarato:

Ancora nulla. Sto lavorando sulle mie capacità recitative, e magari quando sarò di nuovo disponibile mi diranno di avere una conversazione, o penseranno che non sono adatto.

Sicuramente agli appassionati di cinecomics farebbe molto piacere vedere Wesley Snipes apparire nel prossimo Blade, eventualmente sfruttando anche il potenziale narrativo del multiverso. Intanto le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare a luglio.