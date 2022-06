The Callisto Protocol: quasi metà dei combattimenti saranno corpo a corpo

Quasi la metà dei combattimenti in The Callisto Protocol sarà basato sul corpo a corpo. A svelarlo è stato il design director Ben Waker ai microfoni di Game Informer. In The Callisto Protocol i giocatori potranno ricorrere al combattimento melee per affrontare i nemici o eliminarli a distanza sfruttando diversi tipi di armi. Ovviamente trattandosi di un survival, i giocatori dovranno dosare le risorse ed i proiettili a propria disposizione, finendo spesso per dover ricorrere al combattimento corpo a corpo, che includerà persino un sistema di combo.

Ci stiamo decisamente concentrando sull’aspetto della sopravvivenza- ha riferito Walker. Il tono generale del nostro combattimento è una specie di lotta, giusto? Stai facendo tutto il possibile per cavartela. E dal momento che quasi la metà del nostro combattimento è in mischia, devi essere oculato nell’utilizzare i tuoi proiettili. Quindi, a tal fine, abbiamo aggiunto le nostre combo corpo a corpo, che quando terminano spingono via il nemico. Quindi questo ti dà la possibilità di agganciare molto velocemente e ottenere un bel tiro pulito su un nemico.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Il gioco sfrutterà inoltre anche una tecnica denominata “Horror Engineering” che fonde diverse componenti come atmosfera, tensione, violenza e senso di impotenza con l’obiettivo di innescare un senso di terrore senza precedenti

The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, e Xbox One.

Leggi anche: