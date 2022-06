PlayStation Store: al via le Offerte di Metà anno con tantissimi sconti sui giochi PS4 e PS5

Sul PlayStation Store sono attive da oggi le Offerte di Metà Anno, con sconti fino al 75% su tantissimi giochi PS4 e PS5 e anche su alcuni DLC. La lista dei giochi in promozione include anche titoli come Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 22, Sekiro: Shaodws Die Twice, Hades, The Witcher 3: Wild Hunt, Tiny Tina’s Wonderland e tantissimi altri. I nuovi sconti del PlayStation Store resteranno disponibili sino alle ore 00:59 del prossimo giovedì 7 luglio 2022.

Ecco alcune delle promozioni più interessanti:

FIFA 22 per PS5 a 23,99 euro – 70% di sconto

FIFA 22 per PS4 a 11,89 euro – 83% di sconto

Alan Wake Remastered per PS5 e PS4 a 20,09 euro – 33% di sconto

Assassin’s Creed Valhalla per PS5 e PS4 a 27,99 euro – 60% di sconto

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe per PS5 e PS4 a 35,99 euro – 60% di sconto

Sekiro: Shadows Die Twiche – GOTY per PS4 a 34,99 euro – 50% di sconto

Tiny Tina’s Wonderlands per PS4 a 55,99 euro – 20% di sconto

Deathloop Deluxe Edition a 35,99 euro – 60% di sconto

Far Cry 6 Deluxe Edition per PS5 e PS4 a 35,99 euro – 60% di sconto

The Witcher 3 GOTY per PS4 a 9,99 euro – 80% di sconto

Assassin’s Creed Odyssey per PS4 a 17,49 euro – 75% di sconto

Assassin’s Creed Odyssey per PS4 a 29,99 euro – 70% di sconto

Hades per PS4 e PS5 a 18,74 euro – 25% di sconto

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei giochi attualmente disponibili in offerta, potete consultare la lista completa a questo indirizzo.