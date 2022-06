Overwatch 2: tutti i dettagli sulle abilità della Regina dei Junker

Blizzard ha svelato nel dettaglio quali saranno le abilità di Junker Queen, il nuovo eroe che entrerà a far parte del roster del celebre hero shooter.

Con un lungo post sul sito ufficiale di Overwatch 2, Blizzard ha svelato alcuni interessanti dettagli sulle abilità della Regina dei Junker, il 34° eroe che entrerà a far parte del roster dello sparatutto multiplayer.

La Regina dei Junker si unisce agli eroi di Overwatch 2 come nuovo tank, armata di ascia e fucile a pompa. L’abilità passiva “Scarica di Adrenalina” è il fulcro del suo set: in sostanza, le fornisce cure in base a tutti i danni periodici delle sue abilità, che infliggono delle ferite capaci di prosciugare lentamente la salute dei nemici.

Una delle due abilità attive della Junker Queen è “Mattanza” che consiste in un’enorme ascia fendente che ferisce i nemici, attivando “Scarica di Adrenalina”. La regina dei Junker disporrà anche di un fuoco secondario, ossia la “Lama Dentata” che scaglia una lama capace di infliggere danni periodici se colpisce in modo diretto un nemico. Il suo guanto magnetico, inoltre, può richiamare il coltello riattivando così il fuoco secondario.

L’altra abilità della Regina dei Junker è “Urlo di Comando“, che ne potenzia la sopravvivenza aiutando anche i compagni di squadra attorno a lei, aumentando la salute e la velocità di movimento per sé e i suoi alleati vicini.

A completare il set di abilità della Regina dei Junker c’è anche la Ultra “Furia” che le permette di ferire i nemici gravemente, impedendo loro di curarsi. È la prima abilità che blocca le cure sin dalla Granata Biotica di Ana. Abbinata a Scarica di Adrenalina, Furia è una delle più potenti risorse di sopravvivenza della Regina dei Junker: applica una ferita letale a chiunque si trovi lungo la traiettoria, dandole modo di ripristinare un’enorme quantità di salute con Scarica di Adrenalina in base al numero di ferite che riesce a infliggere.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 sarà disponibile dal 4 ottobre 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.