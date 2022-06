Final Fantasy XVI: le battaglie tra Eikon saranno tutte diverse e con meccaniche uniche

In Final Fantasy XVI gli scontri tra Eikon saranno giocabili in tempo reale ed ogni battaglia sarà diversa dall’altra. A svelarlo è stato il producer del gioco Naoki Yoshida che in occasione dell’intervista rilasciata a Multiplayer ha rivelato diverse informazioni sul gioco, a partire dal sistema di combattimento fino ad arrivare all’impostazione del party.

Uno degli aspetti decisamente interessanti saltati all’occhio durante la visione dell’ultimo trailer pubblicato in occasione dello State of Play riguardava proprio gli scontri tra Eikon. La presenza della barra dei punti vita da una parte e l’altra dello schermo ci aveva subito fatto pensare che quelle scene in realtà non fossero semplicemente delle cinematiche ma vere e proprie sequenze di gameplay.

A confermarlo è stato proprio Naoki Yoshida. Il producer, infatti, ha rivelato non solo che quelle battaglie saranno giocabili in tempo reale, ma che saranno anche tutte diverse in termini di meccaniche e messa in scena.

Una di queste battaglie funziona in maniera simile a uno shooter 3D, mentre un’altra può ricordare un incontro tra wrestler professionisti”, ha spiegato Yoshida . “Dalle meccaniche alle animazioni, passando per il modo in cui sono presentati, ognuno di questi scontri è originale e unico: abbiamo investito parecchio in termini di tempo e risorse affinché fossero delle esperienze uniche. Non riutilizziamo niente, neanche il codice che c’è sotto.

In sostanza, ogni scontro tra Eikon sarà unico e spettacolare. Alcuni di questi, ha aggiunto Yoshida, saranno talmente epici che saranno persino in grado di trasformare un’intera area in un campo di battaglia.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile nell‘estate del 2023 su PS5.

