Star Wars KOTOR 2: impossibile finire il gioco su Switch per colpa di un bug assurdo

La versione per Nintendo Switch di KOTOR 2 non può essere completat, per colpa di un bug che impedisce di proseguire con la trama. Probabilmente stiamo parlando di uno dei bug più gravi nella storia recente.

L’uscita del porting del popolare gdr ambientato nell’universo di Star Wars è stato accompagnato da frequenti problemi. Tanto per iniziare: il publisher, Aspyr Media, aveva venduto il gioco in bundle con il primo capitolo della saga di Star Wars Knights of the Old Republic. Peccato che a causa di un altro bug, il primo capitolo non potesse essere riprodotto fino all’uscita di KOTOR 2, non disponibile all’epoca del rilascio del gioco. Morale: numerosi giocatori avevano acquistato il bundle pagandolo a caro prezzo, salvo scoprire di non poter giocare a nessuno dei due giochi in attesa dell’8 giugno, giorno d’uscita del secondo capitolo incluso nel bundle.

Il bug riguardava esclusivamente le copie acquistate in bundle, mentre, paradossalmente, chi aveva scelto di acquistare il primo KOTOR separatamente poteva tranquillamente riprodurre il gioco senza problemi.

Yes, we are aware and our dev team is working on delivering the patch as soon as possible. We apologize for the inconvenience and appreciate your patience in the meantime! — Aspyr (@AspyrMedia) June 20, 2022

Questa volta Aspyr Media è riuscita a fare un danno ancora peggiore. Un bug presente su KOTOR 2 rende impossibile completare il gioco. Dopo una cutscene impossibile da evitare, il gioco crasha senza dare al giocatore la possibilità di proseguire con la storia. Il bug compare grossomodo all’inizio della seconda e ultima parte del gioco. Significa che nessun giocatore può finire KOTOR 2 e che il gioco è stato venduto con un difetto enorme ed inspiegabile. Ironia della sorte, il crash del gioco avviene dopo un filmato denominato ‘Basilisk Crash‘.

Sollecitata da alcuni utenti scontenti (per usare un eufemismo), Aspyr Media su Twitter ha annunciato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando ad una soluzione. La casa di sviluppo non ha fornito una data precisa per il rilascio della patch.