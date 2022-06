Rowan Atkinson contro la cancel culture: “Lo scopo della commedia è offendere”

Rowan Atkinson arriverà il 24 giugno sulla piattaforma streaming Netflix con la sua serie commedia intitolata Man Vs Bee, e, di recente, in un’intervista per Irish Time, l’interprete ha voluto chiarire di essere schierato contro la cancel culture, ed a favore del diritto di fare comicità in maniera libera.

Ecco le sue parole:

Mi sembra che lo scopo della commedia sia quello di offendere, o avere quel tipo di potenziale, che non può essere prosciugato. Ogni battuta ha una vittima, e questa è la sua definizione. Qualcuno o qualcosa vengono fatti apparire come ridicoli. Bisogna stare attenti quando si parla di ciò su cui si può fare una battuta o meno. Devi sempre mirare verso l’alto? E se ci fosse qualcuno di aggressivo, arrogante ed egoista nei gradini sociali più bassi? Non stanno tutti a Westmister o in una monarchia. Ci sono tante di queste persone che meritano di essere prese di mira. In una società libera bisogna consentire di fare battute su tutto.

Questa è la sinossi di Man vs Bee:

Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d’arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un’ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.